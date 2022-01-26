صرحت كريستينا كفيان، القائمة بالأعمال الأمريكية في أوكرانيا، لمراسل CNN سام كيلي، الأربعاء، بأن العقوبات الأمريكية على روسيا سيكون لها "ثمن باهظ على الاقتصاد الروسي"، وحذرت كفيان من أن روسيا ستصبح "منبوذة عالميًا"، مضيفةً: "لا أعتقد أن هذا بالضرورة إرث قد ترغب في تركه".

وقالت كفيان "نحاول أن نوضح لروسيا الآن أنه إذا دخلوا، فلن يكون الأمر سهلاً"، مؤكدة "يمكنني أن أقول لكم، سوف يقاتل الأوكرانيون. الأوكرانيون يحبون بلادهم. هم وطنيون. سوف يقفون. سوف يقاتلون. الروس لن يمروا بوقت سهل".

كما أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن "العقوبات التي نتحدث عنها شديدة جدًا وسيكون لها ثمن باهظ جدًا على الاقتصاد الروسي".

واستطردت كفيان بالقول "ستكون روسيا منبوذة دوليًا، بكل صراحة، وإذا كان هذا هو المكان الذي يريدون الذهاب إليه، فلا أعتقد أنه مكان لطيف للغاية، وفي النهاية، إذا كان مكانك في التاريخ يجعلك وبلدك منبوذًا، منبوذًا عالميًا، فلا أعتقد أن هذا بالضرورة إرث قد ترغب في تركه".