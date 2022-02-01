بسبب فورة غضب.. كاميرا ترصد إطلاق سائق النار على آخر في وضح النهار

كان إيريك مايكل فيليب بوبر يقود سيارته على الطريق السريع رقم 95 جنوبًا خلال ساعة الذروة الصباحية في يونيو 2021، ويسجل أفعاله بكاميرا لوحة القيادة، وقدم محاميه مقطع فيديو مرعب لـCNN، يظهره وهو يتنقل بين المسارات.

وتُظهر شهادة الاعتقال أنه قطع الطريق أمام سائق آخر، رينيه سواريز، الذي استخدم بوق السيارة. استخدم بوبر بعدها الفرامل فجأة، ورد سواريز بالإشارة وملاحقته لفترة قصيرة، وفقًا للإفادات المكتوبة من قبل الشرطة، تزامنًا مع إخراج بوبر لسلاح من تحت مسند اليد لسيارته.

وبحسب شهادة الاعتقال، عندما وصل السائق الآخر أنزل نافذته وألقى شيئًا ما على سيارة بوبر.

بدأ بوبر بإطلاق النار عبر نافذة الراكب اليمنى، وقبل أن يهدأ مسدسه، أطلق بوبر ما مجموعه 11 طلقة، ويظهر مقطع فيديو أنه توقف بهدوء، ثم اتصل بالشرطة، قائلًا إنه تعرض لإطلاق نار وأنه قد رد بإطلاق النار على الفرد الآخر.

ولكن وفقًا للشكوى الجنائية ضد بوبر، فإن سواريز لم يكن مسلحًا. وأظهر مقطع فيديو آخر التقطته حافلة عامة جسمًا داكنًا يسقط بين المركبتين.

وتزعم إفادة اعتقال سواريز أن شيئًا ألقاه أصاب وأتلف جانب الراكب الخلفي من سيارة بوبر. وجهت لسواريز تهمة الأذى الجنائي.

من جانبه، يواجه بوبر تهماً بالاعتداء الشديد بسلاح مميت بقصد ارتكاب جناية وإطلاق النار على سيارة. يقول محاميه إنه يدفع ببراءته ويزعم أن ذلك كان دفاعًا عن النفس.

دفع الرجل الآخر، سواريز، ببراءته أيضًا، وتواصلت CNN مع محاميه للحصول على تعليق.