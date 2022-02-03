تكشف صور الأقمار الصناعية الجديدة عن توسع إضافي في الوجود العسكري الروسي في مواقع متعددة في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا.

وتحدث مذيع CNN وولف بليتزر مع عضو لجنة الشؤون الخارجية، النائب مايكل ماكول، عن القضية، قائلًا "لا أعتقد أنه سيكون لدينا جنود في أوكرانيا، سيكونون جنود من حلفائنا في الناتو".

وأشار ماكول إلى أن "بوتين لديه الكثير من الخيارات" على الطاولة، مضيفًا "يمكنه الذهاب إلى نهر دنيبرو ، حيث أن الجميع يتكلم الروسية هناك، وهي تقع إلى شرق أوكرانيا".

وأكّد النائب "أن أحد الأهداف الرئيسية هنا هي الطاقة، يريد تقسيم وإضعاف الناتو، ويريد أيضًا التحكم بالبحر الأسود، وسيكون ذلك مينائي ماريوبول وأوديسا".

كما قال إن بوتين "لديه فعلًا أسطول في البحر الأسود ما سيمكنه من التحكم بالطاقة، وهذا سيعزز من نفوذه الكبير في المنطقة".