نزل سائقو الشاحنات في العاصمة الكندية أوتاوا، إلى الشوارع في المدينة للاحتجاج على تفويضات الكمامات واللقاحات التي تخص وباء كورونا، مطالبين بالحرية في مظاهرة يسمونها بـ“قافلة الحرية” والعودة بالحياة إلى ما كانت عليه قبل كورونا، وقد احتل المتظاهرون بشاحناتهم الطرق الرئيسية وأقاموا معسكرا لهم أمام البرلمان الوطني وركنواها بجوار مكتب رئيس الوزراء، فيما يطالب السكان في المدينة الشرطة بالتدخل وتحريرهم من شعورهم وكأنهم رهائن.

وقد حذر القادة السياسيون ورجال الشرطة من أن الحال يشبه الاحتلال ويجب إنهاء هذه المظاهرة.