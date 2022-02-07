المدير الأسبق لـCIA يوجه تحذيرًا بشأن أوكرانيا وروسيا: إنها لحظة خطيرة

يُعتقد أن الكرملين قد جمع 70٪ من القدرات العسكرية والأسلحة على حدود أوكرانيا التي ستحتاجها روسيا لغزو واسع النطاق، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على أحدث التقديرات الاستخباراتية لواشنطن.

ورد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق ليون بانيتا على هذه التقديرات في ظل الأحداث التي نشهدها، وحذّر عبر مقابلة لـCNN من أنها "لحظة خطيرة".

وقال بانيتا إنه "سواء كنت أوكرانيًا أو أمريكيًا أو مواطنًا في أي مكان في العالم، فهذه لحظة خطيرة في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "لماذا؟ نظرًا لاستمرار روسيا في إضافة الوقود إلى النيران، وكلما استمروا في بناء قواتهم العسكرية، فمن المرجح أن الشرارة ستنطلق من هذه النيران وتشكل حربًا لا أحد يريدها".

وأشار بانيتا إلى أن "زيلينسكي يفهم الخطر ويحاول إبقاء شعبه على أهبة الاستعداد، وهم يعتقدون أن بالإمكان الوصول إلى حل دبلوماسي، ولكن كل شيء يشير إلى الواقع المحتمل بحدوث حرب".