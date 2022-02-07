يصفّي 80٪ من المرشّحين.. ما هو "أسبوع الجحيم" في قوات سيل الأمريكية؟

توفي مرشح من البحرية الأمريكية ودخل آخر إلى المستشفى في سان دييغو بعد الانتهاء من مرحلة التدريب المعروفة باسم "أسبوع الجحيم". وقالت البحرية في بيان إن سبب الوفاة غير معروف حاليًا ولا يزال قيد التحقيق.

وتحدثت مذيعة CNN، باميلا براون، مع جندي البحرية المتقاعد، جيسون ريدمان، حول ما يتضمنه تدريب "أسبوع الجحيم" عادة.

وقال رديمان إن "أسبوع الجحيم هو على الأرجح واحد من أصعب الاختبارات في تدريب السيل، وربما يكون واحدًا من أكثر الأشياء التي تبني عقلية السيل"، مضيفًا "يحدث ذلك عادةً بين الأسبوع الرابع إلى السادس في الجزء الأول من تدريب السيل، وقد تم تصميمه لمعرفة أولئك الملتزمين حقًا في أن يصبحوا من السيل".

كما أكّد رديمان أن المرشحين يحصلون "على ما يقرب من 3 إلى 4 ساعات من النوم فقط خلال ذلك الأسبوع . خلال ذلك الوقت، تكون مبللاً، ومغطى بالرمال، وتقوم بالأنشطة البدنية المؤلمة طوال الأسبوع، ونخسر حوالي 80٪ من الفصل الدراسي خلال أسبوع الجحيم".

أما فيما يتعلق بجانب السلامة والاهتمام الطبي، قال ريدمان إنه "تم تعيين طاقم طبي كامل الوقت لتدريب السيل، وهناك طبيب على مدار الأسبوع طوال الأسبوع في جميع الأوقات، والمرشحون يحصلون على فحوصات طبية عدة مرات في اليوم"، وأشار إلى أنه "في تدريب السيل الأساسي لدينا نحاول تشكيل هؤلاء المرشحين ليكونوا قوات سيل في المستقبل يمكنهم تحمل بعض أصعب الضغوط الموجودة".

وأضاف ريدمان "نفعل كل ما في وسعنا للتخفيف من مخاطر ما يواجهه هؤلاء الطلاب. لذلك فهو عمل متوازن، وهذا سبب وجود الكثير من الفحوصات الطبية. أعلم أن سيمان مولين أكمل أسبوع الجحيم، لذا فقد اجتاز أسبوع الجحيم قبل حدوث ما حدث، لن أتكهن بشأن أي من ذلك، لذا سيكون من المثير معرفة ما سيكتشفه الأطباء".