قالت المبعوثة الأمريكية للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمذيع CNN جيك تابر، إن الولايات المتحدة مصممة على إبقاء انتهاكات الصين لحقوق الإنسان ضد الأويغور "مركز الاهتمام" خلال أولمبياد بكين، مشيرة إلى أن الصين تحاول "تشتيت الانتباه" عن الانتهاكات التي تعرضت لها أقلية الأويغور عبر السماح لرياضي منهم بالمشاركة في إضاءة الشعلة الأولمبية.

وقالت غرينفيلد "هذا ليس عملًا كالمعتاد. نعلم أنه قد تم ارتكاب إبادة جماعية هناك. لقد انتقدناهم بسبب ذلك. لقد انتقد الرئيس الأمريكي ذلك. لقد أوضحنا أنه يتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الصين".

وأشارت المبعوثة الأمريكية إلى أن مشاركة رياضي من الأويغور "جهد من الصين لتشتيت انتباهنا عن القضية الحقيقية هنا، وهي أن الأويغور يتعرضون للتعذيب، وأن الأويغور ضحايا انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، وعلينا أن نبقي ذلك مركز اهتمامنا".