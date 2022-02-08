أمر لا يمكن تصوره، مشهد عنيف تكشّف في 19 يناير الماضي. كان الرضيع البالغ من العمر 5 أشهر وشقيقه البالغ من العمر عامين مع جليسة أطفال في الجامعة بينما كان والداهما يعملان.

كانت هذه هي المرة الثانية فقط لهما مع جليسة الأطفال بيرتا إيفيلين لوبيز فازكويز، التي أحالها أحد الأصدقاء إلى العائلة، وستكون المرة الأخيرة.

وثائق المحكمة تشير إلى أن لوبيز قالت للمحققين إنها فقدت أعصابها عندما لم يتوقف الطفل البالغ من العمر 5 أشهر عن البكاء.

قالت إنها هزت الرضيع بعنف وقذفت أدريان على جدار مسافة 6 أقدام على الأقل. عندما هبط إلى الأرض - بحسب وثائق المحكمة - تدحرجت عيناه إلى الخلف، اختنق وتوقف عن التنفس.

تقبع لوبيز فاسكيز الآن في السجن، وهي متهمة بإصابة جسدية خطيرة لطفل.

أما حالة الطفل فهي مستقرة في الوقت الحالي، وتم تحديد موعده لعملية جراحية ثانية هذا الأسبوع في مستشفى الأطفال بتكساس، وسيعرف الأطباء المزيد عن حالته بعد الانتهاء من تلك العملية.