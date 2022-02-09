الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا.. هذه آخر المستجدات

سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينكسي إلى التوضيح لنظيره الروسي بأن أوكرانيا ليست بلدة، كما تبادلت كييف وموسكو انتقادات لاذعة، وسط جهود دبلوماسية مكثفة من قبل الدول الأوروبية لنزع فتيل التوترات في أوروبا الشرقية.

بعد رحلته إلى موسكو، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيلينسكي في كييف، قبل أن ينضم إلى المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس البولندي أندريه دودا لإجراء محادثات بشأن الوضع في أوكرانيا، في حين يقول الحلفاء الأوروبيون إنهم متحدون في مواجهة العدوان الروسي لكنهم ما زالوا مصممين على منع حرب أخرى.

