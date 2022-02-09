هجوم شرس وغير مبرر يظهر حقيقة مرعبة في سياتل. يقول المدعون إن سانتوس تيلوس هو الرجل الذي يظهر في فيديو المراقبة وهو يترصد لامرأة لا يعرفها حتى.

تأرجح بكامل جسده وضربها بوحشية على رأسها بمضرب بيسبول، ما أدى إلى سقوطها، قبل أن يترك تيلوس الضحية فاقدة للوعي.

ويقول الشهود إنه قبل هذا الاعتداء، شوهد المتشبه به وهو يتجول حول بيلتاون وهو يأرجح المضرب، حتى أن الشهود أخبروا الشرطة أنهم تجنبوه لأنهم كانوا يخشونه.

قامت الشرطة أخيرًا بتعقبه في منشأة إسكان للمشردين. واتهمته النيابة في مقاطعة كينغ بارتكاب جناية اعتداء.

ووفقًا للوثائق، فقد أدين تيلوس البالغ من العمر 31 عامًا بجريمتي سطو واقتحام منزل شخص ما، بالإضافة إلى 9 جنح فادحة.