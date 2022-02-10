كشف كتاب ماغي هابرمان الجديد "رجل الثقة: صنع دونالد ترامب وانهيار أمريكا"، أن موظفي البيت الأبيض تحت الإدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قالوا إنهم عثروا على وثائق بشكل دوري يتم التخلص منها في المرحاض في البيت الأبيض.

وقالت هابرمان في مقابلة لـCNN إنه "عندما كنت أؤلف هذا الكتاب، علمت أن الموظفين في منزل البيت الأبيض يجدون المرحاض مسدودًا بشكل دوري. كان يجب على المهندس المجيء وإصلاحه".

وأضافت "ما يجده المهندس عبارة عن كومات من الورق المطبوع، مما يعني أنها لم تكن محارم مرحاض. كانت هذه إما ملاحظات أو قطعة أخرى من الورق، كما تعلمون، يعتقدون أنه قد ألقى بها في المرحاض".

وتساءلت هابرمان عن هذه الوثائق قائلة "ماذا يمكن أن تكون؟ يمكن أن يكون ما يخمنه أي شخص. قد تكون ملاحظات كتبها لنفسه، نحن لا نعرف، لكنها تضيف بُعدًا آخر إلى ما نعرفه عن كيفية تعامله مع المواد في المنزل الأبيض".