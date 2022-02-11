قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، "هناك خطر حقيقي ونحن مستعدون للعديد من السيناريوهات المختلفة"، وذلك فيما يتعلق بالزيادة العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه "بينما نستعد للأسوأ، نعمل أيضًا بقوة من أجل حل سياسي وسلمي"، مؤكدًا أنه "لا يزال من الممكن لروسيا أن تتراجع عن التصعيد".

أما عن التعزيزات الأمريكية التي تم إرسالها إلى المنطقة، فقد رحب ستولتنبرغ بالأمر، قائلًا إن ذلك "يرجع جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر إلى حد بعيد، وأنها تساهم بآلاف القوات، ولكن أيضًا لأنها ترسل بالطبع رسالة قوية جدًا عن التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو والأمن الأوروبي".