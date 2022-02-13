تم القبض على الطفلة كايا رول، التي كانت بعمر 6 سنوات حينها، وتقييد يديها بشريط من قبل ضابط موارد المدرسة في مدرستها الابتدائية في أورلاندو بولاية فلوريدا في عام 2019.

قالت المدرسة إن كايا بدأت تضرب مساعد مدير المدرسة وتصرخ بعد أن قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء نظارتها الشمسية في الفصل. وتقول عائلتها إن كايا كانت تعاني من آثار جانبية لانقطاع التنفس أثناء النوم، وهو تشخيص شاركته مع المدرسة.

لكن انتهى الأمر بطالبة الصف الأول إلى مكتب المدير، واتُهمت لاحقًا بارتكاب جنحة الضرب، وهي جريمة جنائية.

وفي وقت اعتقال كايا، لم يكن لدى فلوريدا قوانين الحد الأدنى للسن، مما يترك الأطفال من جميع الأعمار مؤهلين للاعتقال من قبل ضباط إنفاذ القانون في المدرسة.

وبحسب ميرالين كيركلاند، جدة الطفلة، فإن "السبب الوحيد لتقييد يديها بالأصفاد هو أن الضابط قال إنه ليس لديه أصفاد صغيرة بما يكفي لتناسب معصمها". كما أشارت إلى أن "كايا كانت قصيرة جدًا، لدرجة أنه (الشرطي) اضطر إلى البحث عن مسند قدمين لها لتقف عليه، بحيث تكون في مستوى الارتفاع المناسب له ليلتقط صورة لها لوثائق الشرطة".

من جانبهم، يقول الخبراء إن الأعداد المتزايدة من الاعتقالات المدرسية في الولاية يمكن أن تعزى بشكل كبير إلى تشريع تم تمريره في أعقاب إطلاق النار على مدرسة باركلاند، قانون السلامة العامة لمدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس.

وتراجعت الاعتقالات المدرسية في فلوريدا على مستوى الولاية خلال العام الأول من انتشار الوباء. ولكن الآن، يعود سكان فلوريدا إلى الفصول الدراسية بحضور شخصي.

ووفقًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في عام 2018 كان عدد ضباط الشرطة في الفصول الدراسية في فلوريدا أكبر من عدد الممرضات وأكثر من ضعف عدد ضباط الشرطة مقارنة بالأخصائيين الاجتماعيين أو علماء النفس في المدارس.

أما عائلة كايا، فتريد أن يفهم الجمهور أن صدمة الاعتقالات تترك ندوبًا نفسية دائمة على الأطفال، تلك التي ما زالت كايا تعيش معها بعد عامين.

وبعد التحقيق، فصلت إدارة شرطة أورلاندو ضابط الموارد المدرسية الذي اعتقلها، قائلة إن اعتقال أي شخص دون سن 12 يتطلب موافقة، ولم يتم الحصول على هذه الموافقة في قضية كايا. وتقول الأسرة إن تهم الطفلة أُسقطت.

يذكر أن CNN حاولت مرارًا التواصل مع المدرسة التي اعتقلت فيها كايا، أكاديمية لوشيوس وإيما نيكسون، دون رد. وفي بيان صادر وقت اعتقال كايا في 2019، كتبت المدرسة "لم يطلب أي شخص في منظمتنا أو يوجه ضابط الموارد المدرسية إلى اعتقال الطالبة".

كما حاولت CNN التواصل مع دينيس تيرنر، ضابط شرطة أورلاندو السابق الذي أقيل لاعتقاله كايا رول، دون رد منه.