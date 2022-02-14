عنصر واحد فقط من الأسلحة الروسية التي تم تجميعها الآن على ثلاثة جوانب من الحدود مع أوكرانيا - دبابات وناقلات مشاة متوقفة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا - بالقرب من بلدة فالويكي الروسية. تم نشر هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تأكيدها من زوايا مختلفة، ومحددة جغرافيا بواسطة CNN.

يتضمن التعزيز الروسي مدرعات ثقيلة، بما في ذلك عناصر من دبابات الحرس الأول النخبة الذي انتقل الآن إلى مسافة 20 ميلاً من أوكرانيا. كما تم نقل عدد كبير من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، المعروفة باسم إسكندر، والتي يصل مداها إلى 450 كيلومترًا.

إلى الجنوب، تصدر طوابير طويلة من المركبات العسكرية هديرًا على طول طريق سريع بالقرب من روستوف أون دون. ويُظهر تحليل CNN للتحركات الروسية مدى الانتشار العسكري - في شبه جزيرة القرم إلى شرق وشمال أوكرانيا.

وفي بيلاروسيا، نشر الروس مقطع فيديو للمناورات واسعة النطاق التي تجريها مع القوات البيلاروسية، والتي تشمل عتاد روسي رفيع المستوى. من بين المعدات التي تم عرضها، أنظمة الدفاع الجوي S-400 وطائرات الهجوم Su-25.

هذه التدريبات واسعة النطاق، ووفقًا لحلف شمال الأطلسي فإنه أكبر وجود عسكري روسي في بيلاروسيا منذ سقوط جدار برلين. لكن CNN حددت أيضًا موقعًا جغرافيًا للتحركات العسكرية الروسية بعيدًا عن تلك التدريبات، في أقصى جنوب شرق بيلاروسيا، وعلى بعد ما يزيد قليلاً عن عشرة أميال من الحدود مع أوكرانيا.

بعيدًا عن الجنوب، بدأت البحرية الروسية تدريبات تشمل أكثر من ثلاثين سفينة في البحر الأسود. حيث يمارسون تدريبات في البحر الأسود بمزيج من القوى التي تشمل عدة سفن برمائية كبيرة.

وتُظهر أحدث صور الأقمار الصناعية أيضًا انتشارًا في أماكن إقامة القوات والوحدات بالقرب من البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

إجمالاً، يُظهر تحليل مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من روسيا، عند إضافتها إلى صور الأقمار الصناعية الجديدة، تراكمًا لا هوادة فيه للقوات يبدو شبه مكتمل، حيث يتم إفراغ القواعد الخلفية وتنتقل الوحدات إلى الطرقات وسكك الحديد.

وبالنسبة إلى روب لي من قسم دراسات الحرب بجامعة لندن، فإن التعزيزات العسكرية الروسية الحالية بالقرب من أوكرانيا غير مسبوقة. هذا ليس مثل مخاوف الحرب السابقة أو الحشد في ربيع عام 2021. إن حجم القوة العسكرية الجوية والبرية والبحرية الروسية بالقرب من أوكرانيا الآن أكبر بكثير من الناحية الكمية.

وهذا هو رأي الحكومات الغربية أيضًا. تم تجميع القدرات، ونية الكرملين لا تزال غير معروفة.