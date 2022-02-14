شاب بعمر 20 عامًا يحل لغز مقتل طفلة دام أكثر من 55 عامًا.. كيف؟

في عام 1964 ، قُتلت ماريز تشيفيريلا البالغة من العمر 9 سنوات. وفي عام 2022، ساعد خبير الجينات إريك شوبرت البالغ من العمر 20 عامًا في حل جريمة قتلها.

وبالنسبة للأشخاص الذين نشأوا في هازلتون، فقد يتعرفون على وجه الجاني. تقول الشرطة إن جيمس بول فورت تخرج من مدرسة هازلتون الثانوية، وكان نادلًا في البلدة، وعاش في شارع ويست 14، وبعد سنوات من مقتل تشيفريلا، تم اعتقاله للاعتداء على امرأة في عام 1974.

وقد اعترف فورت بالفعل بالاعتداء الشديد وحصل على فترة مراقبة لمدة عام. لكن شرطة الولاية تقول إن فورت لن يحاكم أبدًا على جرائمه المزعومة لأنه توفي في عام 1980، ودفن في مقبرة كالفاري في بلدة بتلر.