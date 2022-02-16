تم العثور على فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات على قيد الحياة، حيث كانت مفقودة منذ عام 2019، وتم إخفاؤها تحت سلالم في منزل جدها بولاية نيويورك.

وكانت هذه القضية باردة حتى هذا الأسبوع، عندما قالت الشرطة إنهم تلقوا بلاغًا بأن الفتاة يتم احتجازها في منزل جدها في نيويورك.

وعند اختطافها بعمر 4 سنوات، كان الاشتباه أنه تم أخذها من قبل والديها الحقيقيين، حيث كان من المقرر أن يفقدا الوصاية عليها.

وقالت الشرطة إنها ذهبت فعلًا إلى المنزل مرارًا، ولكن الجميع نفا معرفة أي شيء. هذه المرة كان لديهم إذن تفتيش، وبعد البحث قرابة ساعة، اعتقد أحد أفراد الشرطة هناك أن شيئًا ما في غير محله.

وبحسب القائد في شرطة نيويورك، جوزيف سيناغرا، فإن المحقق "قال إن هناك شيئًا غريبًا حول السلالم. الطريقة التي تم بناؤها بها، والطريقة التي شعر بها عندما كان يسير عليها".

وأضاف سيناغرا أن المحقق "ألقى نظرة عن قرب على السلم. وكان هناك شق بين لوحين. استخدم مصباحًا، ونظر إلى هناك، ورأى ما كان يعتقد أنها بطانية في الأسفل. لذلك استخدموا أداة وبدأوا في إزالة ألواح السلم. بعدها وجدوا قدمين صغيرتين".

القدمان العاريتان هي للطفلة التي كانت متروكة مخبأة في الصندوق الذي ترونه تحت السلم. كانت باردة ومبللة، ولا يعرف كم بقيت في الأسفل هناك.

كما عُثر على والدتها الحقيقية هناك معها، وتم توقيف الوالدين والجد وتوجيه الاتهام لهم على إثر ذلك، قبل إطلاق سراحهم لاحقًا بأوامر بالبقاء بعيدًا عن هذه الطفلة.

وتقول الشرطة إن الطفلة كانت في صحة جيدة، بينما تم لم شملها مع شقيقتها الكبرى ووصيها القانوني لاحقًا.