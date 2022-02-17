قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحفيين إن "إحساسه" هو أن روسيا ستغزو أوكرانيا في غضون الأيام القليلة المقبلة، لكنه قال إن هناك طريقًا دبلوماسيًا للمضي قدمًا.

وعند سؤاله عن سبب الاحتمال الكبير بحدوث غزو روسي لأوكرانيا، قال بايدن إن ذلك يعود إلى أنهم "لم يحركوا أيًا من قواتهم بعيدًا. لقد نقلوا المزيد من القوات قريبًا... كل مؤشر لدينا هو أنهم مستعدون للدخول إلى أوكرانيا ومهاجمة أوكرانيا".

وفيما يتعلق بوجود مسارات دبلوماسية من عدمها حاليًا، أكّد بايدن أنها لا تزال متاحة، مضيفًا "لهذا السبب طلبت من.. الوزير بلينكن الذهاب إلى الأمم المتحدة والإدلاء ببيان اليوم. سوف يحدد ما هو هذا المسار".