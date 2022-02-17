رد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بطريقة غريبة على مراسل شبكة CNN، فريد بلايتن، وذلك بعدما وجه له المراسل سؤالًا عما إن كانت بلادهم تستمر في دعم روسيا إثر إعلان الولايات المتحدة أنه ستكون هناك عواقب وخيمة على بلاده إذا تم شن هجوم على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية، سواء من جيش البلاد أو من الجيش الروسي.

ورد لوكاشينكو على بلايتن بالقول "هل ما زلت تعتقد أننا سنهاجم أوكرانيا من هنا أم أنك تغلبت بالفعل على هذه العقبة الذهنية؟".

من جانبه، رد المراسل بالقول "سيدي، الأمر لا يتعلق بما أؤمن به. هذا ما تقوله الولايات المتحدة. تقول الولايات المتحدة إن هناك تهديد حقيقي للغاية بشن هجوم من الأراضي الروسية أو الأراضي البيلاروسية تجاه أوكرانيا".

ليجيب لوكاشينكو قائلًا "لدينا اتفاق بين بيلاروسيا وروسيا، لقد شكلنا هنا عمليًا مجموعة موحدة بين روسيا وبيلاروسيا، جيش موحد، كما يمكنك القول. هذا هو موقفنا الرسمي".

وأضاف الرئيس البيلاروسي "في موضوع أوسع - ماذا تفعل هنا، على بعد آلاف الكيلومترات؟ ماذا عن خبرائك في أوكرانيا؟ قواتك في بولندا، في ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا؟ ما الذي يتوجب عليك فعله هنا على بعد آلاف الكيلومترات!".