تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة من ماكسار نشاطًا مكثفًا بين الوحدات الروسية بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا، مع ظهور الوحدات الموجودة في الحاميات لتتخذ مواقع ميدانية.

وبحسب المحلل العسكري في CNN، الفريق مارك هيرتلينغ، "فمن المحتمل أن تكون هذه وحدة قد تحركت إلى منطقة استعداد أو أنها تتجه إلى موكب للوصول إلى وضعية هجوم".

كما أشار إلى أنه "لا يمكنك فقط تأخذ صور منفردة وتستنتج منها. سيأخذ المحلل العسكري فعليًا هذه الأنواع من المشاهد والصور المتعددة، ليتم تجميعها معًا مع الأهداف المتحركة ولتحديد أي نوع من الإشارات والاستخبارات يحصل عليها، بجانب الاستخبارات البشرية على الأرض، ليخبرهم بما يرونه وما يحدث".