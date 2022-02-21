في بلدة صغيرة تسمى نيويورك في شرق أوكرانيا، ومع رحلة قصيرة لقنبلة هاون، يقع شارع سلافيانسكا. بعد 8 سنوات من الحرب بالقرب من خط المواجهة، أصبحت المنازل هنا بلا قيمة تقريبًا.

المنازل هناك لم تدمرها الحرب، وإنما دمرها الفقر الذي يجلبه الصراع. تم هدمها وبيعها على أنه طوب وبلاط معاد تدويره، يخبرنا السكان المحليون أن هذه المنازل تباع بحوالي 70 دولارًا.

القصف المتزايد من قبل المتمردين المدعومين من روسيا، والذي أسفر عن مقتل جنديين السبت، يُرى على أنه مقدمة محتملة لغزو روسي، وقد يكون على طول شارع سلافيانسكا تحديدًا.