اندلع عراك ببرنامج حواري سياسي على تلفزيون أوكرانيا، حيث قام الصحفي والناشط يوري بوتوسوف بضرب النائب الموالي لروسيا، نيستور تشوفريش، على وجهه.

اجتمع الضيوف لمناقشة غزو روسي محتمل والطرق التي يمكن بها للحكومة الأوكرانية الرد، ووصف بوتوسوف تشوفريش بالخائن، بعدما رفض الأخير إدانة فلاديمير بوتين.

وانتقم تشوفريش قبل أن يسقط الرجلان أرضًا ويتم إبعادهما عن بعضهما في نهاية المطاف.

الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، كان على المنصة أيضًا، ووصف تشوفريش بـ "العميل الروسي".

يذكر أن العراك في البث المباشر يأتي وسط تحذير المراقبين من أن الغزو الروسي لأوكرانيا بات وشيكًا.