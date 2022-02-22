الرئيس الأوكراني يرد على خطاب بوتين ويؤكد: لسنا مدينين بأي شيء لأي أحد

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابًا لمواطنيه، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال ما أسماها بقوات "حفظ السلام" إلى منطقتين انفصاليتين مواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، بعد الاعتراف باستقلالهما.

وقال زيلينسكي في خطابه إنهم "ملتزمون بتسوية دبلوماسية وسياسية، ولن نقع في فخ أي استفزازات. حدودنا محمية بشكل جيد، وبنينا نظامًا للدفاع الإقليمي. شركاؤنا يدعموننا".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده "تحتفظ بحق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي. يمكننا أن نفرق بشكل جيد الاستفزازات من الهجمات من قبل الوحدات العدائية. الحقيقة معنا".

كما قال زيلينسكي "لسنا خائفين من أي أحد أو أي شيء. لسنا مدينين بأي شيء لأي أحد، ولن نعطي أي شيء لأي أحد. نحن واثقون حيال ذلك".