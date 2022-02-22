تمكنت كاميرا شبكة CNN من رصد معدات عسكرية روسية في المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، قرب المناطق الانفصالية التي اعترف بها مؤخرًا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في دونباس.

ورصدت الكاميرا وجود العديد من المدفعيات بجانب ناقلات المشاة، حيث لم تكن الناقلات محملة على ظهر شاحنات. من جانبها، تقول الولايات المتحدة إن الكثير من هذه المعدات تتحرك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وهذا هو سبب قلق واشنطن.

وقال بوتين في خطاب له إنه يعتقد أن الروس يتعرضون للتهديد في تلك المناطق في دونباس، وهذا هو السبب في شعوره بضرورة الاعتراف بهاتين المنطقتين. كما قال بوتين إن الجيش الروسي سينتقل إلى تلك المناطق بجانب "قوات حفظ السلام"، كما وصفها بوتين، وعلى حد تعبير الجيش الروسي أيضًا.

وبالطبع، لا تصدق الولايات المتحدة أيًا من ذلك. فهي تقول، أولاً وقبل كل شيء، إن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا تحت أي تهديد، وأن الجيش الأوكراني لم يقصف أي مناطق مدنية داخل منطقة دونباس.

لكنها قالت أيضًا إنها تعتقد أن حقيقة أننا نرى الكثير من الجيش الروسي في المنطقة القريبة من أوكرانيا، ووضعية الجيش، يشير إلى الولايات المتحدة أن هجومًا أكبر يمكن أن يأتي من جانب الجيش الروسي، حتى إن كانت موسكو تقول إنها لا تخطط لشيء من هذا القبيل.