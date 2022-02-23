للمرة الأولى.. التقاط فيديو لثوران شمسي

التقطت وكالة ناسا ومركبة الفضاء الشمسية المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورة مذهلة للثوران الشمسي من شأنها أن تساعد خبراء الفضاء على فهم الدورة الشمسية بشكل أفضل.

امتد الثوران، الذي حدث في 15 فبراير، على بعد ملايين الأميال من الأرض إلى الفضاء.

يمكن لهذه الأنواع من الانفجارات أن تعطل التكنولوجيا التي تعتمد على الأقمار الصناعية إذا كانت موجهة نحو الأرض.

يمكن أن يؤثر على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وشركات الطيران والصواريخ ورواد الفضاء في الفضاء.

ستسمح هذه الصور لخبراء الفضاء باكتساب فهم أفضل للدورة الشمسية.