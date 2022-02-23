قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن سياسة البيت الأبيض هي عدم أخذ المشورة من الأشخاص الذين يثنون على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد أن أشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالرئيس الروسي في مقابلة إذاعية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وقالت ساكي "اتباعًا للسياسات، نحاول ألا نأخذ المشورة من أي شخص يمدح الرئيس بوتين واستراتيجياته العسكرية، الأمر الذي أعتقد أنه حدث هنا، ويبدي انفتاحًا حيال رفع العقوبات التي تتعلق بالاستيلاء على مناطق في شبه جزيرة القرم، أو قال في وقت ما لقادة مجموعة السبع إن القرم جزء من روسيا، حتى إن كان رئيسًا سابقًا".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض "لذا، هناك تكتيك مختلف وتوجه مختلف، وهذا ربما سبب تمكن الرئيس بايدن وليس سابقه في حشد العالم والمجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ضد عدوان روسيا".