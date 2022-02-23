تقرير مراسل CNN سام كيلي ينقل لكم المشهد من نوفولوخانسك بأوكرانيا، بالقرب من الحدود بين مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وبحسب المراسل فقد "كان هناك قصف مسموع طوال اليوم"، حيث كان طاقم الشبكة يحقق في الحادثة التي أدت إلى مقتل شخص مؤخرًا في دونيتسك.

وقال كايلي في طريقه إلي خارج المنطقة إنه "كان علينا أن نتحرك بسرعة لأن القصف اقترب بشكل متزايد وكان بإمكاننا سماع الانفجارات والشعور بالفعل بارتجاجات ناتجة عن الانفجارات. لسنا متأكدين تمامًا من بعد المسافة، لكنها كانت قريبة بما يكفي للشعور بارتجاجات".