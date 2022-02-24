أثناء بث مباشر.. أصوات انفجارات ضخمة في كييف تفاجىء مراسل CNN

باغتت أصوات انفجارات ضخمة مراسل CNN خلال بث مباشر من العاصمة الأوكرانية، كييف، وبينما كان الزميل، ماثيو تشانس يتحدث حول تطورات الأزمة الأوكرانية، لاسيما بعد خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، سُمع دوي أصوات عدة انفجارات ضخمة.

وقال بوتين في خطابه "إن جمهورية لوغانسك ودونيتسك الشعبية بحاجة إلى مساعدتنا. لقد طلبوا مساعدتنا وفي هذا الصدد، وفقًا للميثاق السابع، ومن ميثاق الأمم المتحدة للجمعية الإقليمية، ولاتفاقية الصداقة والمساعدة مع شعب دونيتسك. وشعب لوغانسك، تم اتخاذ قرار بعملية عسكرية خاصة."