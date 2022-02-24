بالصلوات في الشارع.. هكذا واجه أوكرانيون هجوم روسيا

في مشهد يعكس اليأس السائد في هذه اللحظة في كييف، اجتمعت مجموعة صغيرة من الناس في الساحة الرئيسية وهم يركعون ويصلون، بسبب عدم وجود فكرة عما سيتشكف وما الذي يخبئه المستقبل لشعب أوكرانيا في الساعات والأيام القادمة.

وكانت مراسلة CNN، كلاريسا وارد، في بث مباشر لنقل المشاهد في العاصمة الأوكرانية، وتمكن طاقم الشبكة من رؤية هذه المجموعة، حيث قالت وارد "إن رؤية هؤلاء الناس راكعين على الحجر البارد للصلاة، إنه مؤثر للغاية، وأعتقد أن الأمر يعكس حالة الأوكرانيين العاديين هنا، الذين لم يفعلوا شيئًا على الإطلاق ليستحقوا هذا، والذين ليس لديهم خلاف مع روسيا، الذين لا يرغبون في الحرب أو الصراع".