شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم العسكري الروسي بـ"عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس"، وكان بوتين قد ظهر بشكل مفاجئ على التلفزيون الرسمي، داعيًا إلى نزع السلاح من أوكرانيا، وألقى اللوم على الحكومة في كييف بسبب تفشي الدماء، لكنه قال إن القوات الروسية لا تخطط للاحتلال.

وقال بوتين في خطابه "من يحاول التدخل معنا - وحتى أكثر من ذلك - تهديد بلدنا، فيجب أن يعرف شعبنا أن استجابة روسيا ستكون فورية، وسيؤدي إلى حدوث مثل هذه العواقب التي لم تتعرض لها من قبل".

من جانبه، لجأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فيسبوك مرة أخرى لمخاطبة الشعب. وقال إنه سيفرض القانون العسكري لكنه حث البلد على عدم الذعر.

وقال زيلينسكي "اليوم ، يجب أن يظل كل منكم هادئًا. ابقوا في المنزل إذا كنتم تستطيعون ذلك. نحن نعمل، الجيش يعمل. يعمل قطاع الدفاع والأمن بأكمله. لا تصابوا بالذعر، نحن أقوياء، نحن مستعدون لكل شيء. سنتغلب على كل أحد لأننا أوكرانيا".