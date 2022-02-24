أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العنان لغزو عسكري متعدد الجبهات واسع النطاق، حيث تم الإبلاغ عن الانفجارات في ما لا يقل عن 16 موقعًا في أوكرانيا في جميع الأنحاء، من كييف إلى ماريوبول وأوديسا في الجنوب، ووصولًا إلى مدينة لفيف.

وحصلت CNN على فيديو حصري من حرس الحدود الأوكرانيين، حيث ويمكن رؤية المركبات العسكرية الروسية التي تدخل أوكرانيا من بيلاروسيا في الشمال.

وظهر الرئيس بوتين في التلفزيون الرسمي وأعلن عن عملية عسكرية خاصة، كما وصفها، قائلاً إنها لحماية منطقة دونباس، والهدف كما يقول هو نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، لكن لإعطاء بعض المضمون لكم، فإن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي يهودي.