تحدث يوروسلاف تروفيموف، كبير مراسلي الشؤون الخارجية في وول ستريت جورنال، إلى مذيع CNN، جون بيرمان، عن الأوضاع التي يراها في العاصمة الأوكرانية، كييف.

وبحسب تروفيموف، فإن ما كان يراه "هو محاولة روسيا غزو دولة منفصلة ذات سيادة، وهو أمر لم نشهده منذ ثلاثينيات القرن الماضي حقًا".

وأشار تروفيموف إلى أنه يعتقد "أن المقاومة ستكون تحديًا للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن روسيا تفوقهم في القدرات الجوية"، مضيفًا "لم يتم توفير دفاعات جوية في أوكرانيا، كانت تطلب من الشركاء الغربيين بيعهم إياها، لذا من هذا المنطلق فإن روسيا لديها أفضلية كبيرة".

كما قال "السكان في مدن مثل كييف يعارضون بشدة الرئيس بوتين والغزو الروسي للبلاد، لذا سيكون هناك مقاومة حتمًا وتمرد في وقت لاحق. لن ينتهي هذا بغزو سريع".

أما عن الأجواء العامة في المدينة، قال تروفيموف إن "الشوارع فارغة. يمكنني الآن شم رائحة دخان المستندات المحترقة، والرماد المشتعل في الجو، من مكاتب الحكومة القريبة. هناك الكثير من الناس في الشوارع ينضمون إلى الوحدات بسبب طلب القوات الاحتياطية".

كما أكد أن "المتاجر لا تزال مفتوحة، ويبحث الناس عن الطعام، ويحصلون على الأموال من أجهزة الصراف الآلي. الناس مصدومون من أن أمرًا كهذا يحدث حقًا. لم يصدقوا ذلك حتى النهاية".