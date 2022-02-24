يظهر مراسل CNN، ماثيو تشانس، كيف يبدو الوضع في قاعدة جوية خارج العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث تشتبك القوات الروسية التي نقلت جواً في معركة مع الجيش الأوكراني على مطار أنتونوف.

واعتقد المراسل عند ذهابه إلى المنطقة أولًا أنه لن يجد قواتًا روسية هناك، لكن تبين بعد حديثه مع أفرادها أنهم ليسوا جنودًا أوكرانيين وإنما روس.

وأشار تشانس إلى أنه تحدث إلى مسؤولين أوكرانيين، الذين قالوا إن الخطة الروسية الآن لا تقتصر على محاصرة كييف، فهم يخشون أن الخطة هي السيطرة على العاصمة وإزالة القيادة في أوكرانيا واستبدالها بحكومة موالية لروسيا.