من إعلان رئيس الورزاء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، جزمة من العقوبات على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا من ضمنها منع شركة الطيران الروسية "Aeroflot" من الهبوط في المطارات البريطانية، إلى انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في العاصمة الأوكرانية كييف، الخميس.. إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

منها منع الطيران من الهبوط.. جونسون يكشف عقوبات بريطانيا على روسيا

أعلن رئيس الورزاء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، جزمة من العقوبات على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا من ضمنها منع شركة الطيران الروسية "Aeroflot" من الهبوط في المطارات البريطانية، وحرمان الحكومة الروسية من تداول الجنيه الإسترليني.



ماذا يريد بوتين؟ كل ما تحتاج معرفته عن دوافع الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته

بعد شهور من التعزيز العسكري وسياسة حافة الهاوية على حدودها مع أوكرانيا، غزت روسيا جارتها السوفيتية السابقة بهجوم متعدد الجوانب، مهددة بزعزعة استقرار أوروبا وجر الولايات المتحدة للصراع.



أوكرانيا: مقتل 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم صاروخي روسي قرب كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم صاروخي روسي على قاعدة عسكرية قرب كييف.



ما موقف الدول العربية وإيران وتركيا وإسرائيل من الغزو الروسي لأوكرانيا؟

وسط مسارعة بعض دول منطقة الشرق الأوسط بإعلان موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا وتريث أو صمت بعض الدول الأخرى، نعرض لكم أبرز ما أعلنته دول المنطقة حتى مساء الخميس.



صافرات إنذار في كييف والحكومة تطلب من السكان النزول إلى الملاجئ

انطلقت صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في العاصمة الأوكرانية كييف، الخميس.