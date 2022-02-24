من إعلان رئيس الورزاء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، جزمة من العقوبات على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا من ضمنها منع شركة الطيران الروسية "Aeroflot" من الهبوط في المطارات البريطانية، إلى انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في العاصمة الأوكرانية كييف، الخميس.. إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن رئيس الورزاء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، جزمة من العقوبات على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا من ضمنها منع شركة الطيران الروسية "Aeroflot" من الهبوط في المطارات البريطانية، وحرمان الحكومة الروسية من تداول الجنيه الإسترليني.