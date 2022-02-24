توعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن الأخير "سيكون منبوذاً على المسرح الدولي"، وأن "عدوان بوتين على أوكرانيا سينتهي بتكبد روسيا ثمناً اقتصادياً واستراتيجياً باهظًا. سوف نتأكد من ذلك".

وقال بايدن "إن تصرفات بوتين تنم عن رؤية شريرة لمستقبل عالمنا. تصرفات تأخذ الدول عبره ما تريد بالقوة، لكنها رؤية ستعارضها الولايات المتحدة والدول المحبة للحرية في كل مكان بكل أداة من قوتنا الكبيرة".

واستطرد بالقول "ستخرج الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا من هذا أقوى وأكثر اتحادًا وأكثر تصميمًا وعزمًا. عدوان بوتين على أوكرانيا سينتهي بتكبد روسيا ثمناً اقتصادياً واستراتيجياً باهظًا. سوف نتأكد من ذلك".

كما أشار بايدن إلى أن " بوتين اختار شن حرب غير مبررة على أوكرانيا... الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان، هذه قوى أقوى بكثير من الخوف والقمع. لا يمكن القضاء عليها على يد طغاة مثل بوتين وجيوشه. لا يمكن محيها من قلوب وآمال الناس بأي قدر من العنف والترهيب، وإنما يصمدون في الصراع في الصراع بين الديمقراطية والاستبداد، بين السيادة والقهر".

وأنهى بايدن خطابه قائلًا "لا تخطئوا، الحرية سوف تسود".