بعد غزو روسيا لأوكرانيا في ساعات الصباح الباكر، توجه الأوكرانيون للحصول على الإمدادات الأساسية والفرار من البلاد، وأيضًا الزواج.

عندما بدأت روسيا في غزو أوكرانيا، قرر هذا الثنائي تسريع مسار زفافهما في كييف.

يارينا أرييفا، البالغة من العمر 21 عامًا، وسفياتوسلاف فورسين، 24 عامًا، كانا يخططان للزواج في مايو.

لكنهما قررا تعجيل الزواج لأنهما لا يعرفان ما سيحدث لاحقًا.

واصطف الكثير من الناس في كييف من أجل النقد والوقود.

بينما فر البعض، هرع سكان خاركيف بشرق أوكرانيا إلى محطات مترو الأنفاق بحثًا عن ملاذ من الانفجارات.