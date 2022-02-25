ماكرون يتحدث عن التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وعن ترك المسار الدبلوماسي مفتوحًا من أجل وقف الأعمال العدائية، بحسب تعبيره، كما طالب ماكرون روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا.

وقال ماكرون "أعتقد أنه من مسؤوليتي، أولاً وقبل كل شيء، اتخاذ مثل هذه المبادرات عندما تطلبها أوكرانيا" مضيفًا، "الى جانب الإدانة وفرض العقوبات، ومع الاستمرار في اتخاذ القرار والتحرك، لترك هذا المسار مفتوحًا بحيث يكون اليوم الذي يمكن تلبية الشروط، يمكننا الحصول على وقف للأعمال العدائية للشعب الأوكراني".