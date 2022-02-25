تحدث الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشنكو، إلى شبكة CNN من شوارع أوكرانيا مع اقتراب الجيش الروسي من كييف، حيث ظهر في البث المباشر وهو يحمل بندقية، وعدد الأسلحة الموجودة لديه ولدى مجموعة مكونة من قرابة 300 شخص.

وبيّن بوروشنكو إن المجموعة لديها "4 من أسلحة الجيل القادم الخفيفة المضادة للدبابات، بجانب 300 من أعضاء كتيبة الدفاع الأرضي، إضافة إلى مدفعين رشاشين".

وأشار الرئيس الأوكراني السابق إلى أن بعض أفراد الكتيبة من الأشخاص العاديين، مؤكدًا أن "بعضهم لم يكن في الجيش أبدًا، وهم ينضمون إلينا الآن. هذا مؤثر جدًا ويظهر بشكل كبير كيف يكره الشعب الأوكراني بوتين وكيف نقاوم العدوان الروسي".