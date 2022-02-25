قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "لن يهاجم أحد الشعب الأوكراني"، وأشار إلى تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عند إجابته على سؤال مراسل CNN، ماثيو تشانس، حول ما إذا كانت موسكو تنوي إسقاط الحكومة الأوكرانية.

وقال لافروف ردًا على المراسل "لن يهاجم أحد شعب أوكرانيا. لا أحد سيهين بشكل ما القوات المسلحة الأوكرانية. نحن نتحدث عن منع النازية الجديدة، وأولئك الذين يشجعون الإبادة الجماعية من حكم هذا البلد".

وأضاف لافروف "أما بالنسبة لمشاعرك كشخص موجود في كييف في هذه اللحظة، فسوف أؤكد، اقرأ ما قاله بوتين. لا ضربات على البنية التحتية المدنية، لا ضربات على أفراد الجيش الأوكراني في عنابرهم أو في أماكن أخرى غير مرتبطة بالمنشآت العسكرية".