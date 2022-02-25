يُظهر مقطع فيديو نُشر على حساب تم التحقق منه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود الرئيس في كييف، وفقًا للمنشور الذي يحمل عنوان "نحن هنا. نحن في كييف. نحن ندافع عن أوكرانيا ".



وشوهد زيلينسكي وهو يوثق الفيديو وسط مجموعة من الرجال. وقال زيلينسكي "مساء الخير جميعاً. زعيم الفرقة موجود هنا (مشيرًا إلى يساره)، رئيس إدارة الرئيس موجود هنا، رئيس الوزراء (دينيس) شمايل موجود هنا، [مستشار رئيس مكتب الرئيس ميخايلو] بودولياك هنا، الرئيس موجود هنا".

وأضاف زيلينسكي "كلنا هنا. جيشنا هنا. المواطنون والمجتمع هنا. نحن هنا جميعًا ندافع عن استقلالنا، وعن ودولتنا، وسيبقى الأمر كذلك. المجد لمدافعينا! المجد للمدافعاتنا! المجد لأوكرانيا!".