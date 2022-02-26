تصف مراسلة CNN، كلاريسا وارد، تفاصيل رحلتها إلى كييف، حيث شاهدت قافلة عسكرية أوكرانية متضررة ومتطوعين في الدفاع المدني كانوا يتوقعون وصول القوات الروسية إلى العاصمة الأوكرانية.

وأشارت المراسلة إلى أن القافلة تضمنت شاحنة وقود، بجانب قاذفة صواريخ متعددة، وأضافت أن الروس أصبحوا الآن يضربون الأهداف بطريقة انتهازية نوعًا ما متى ما استطاعوا.

كما أكدت أن هذه الحادثة تظهر مدى الصعوبة التي يواجهها الأوكرانيون في نقل الأسلحة بشكل فعال، مع غياب الدفاع الجوي لتأمين عمليات النقل.

كما تمكنت المراسلة من رؤية مجموعة من متطوعي الدفاع المدني مع اقترابهم من المدينة، حيث كانوا يقفون في الطريق السريع بجانب كومة من الإطارات.

وبحسب وارد، فيمكن للمرء فقط أن يفترض أن القصد هو، إذا، وعندما تبدأ القوات الروسية في التحرك على طول ذلك الطريق نحو العاصمة، فسيحاولون التصدي لذلك بإحراق تلك الإطارات.