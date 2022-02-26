أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مرة أخرى أن الولايات المتحدة "لن تدخل" إلى أوكرانيا لمحاربة الروس، ودافعت عن استراتيجية بايدن بشأن العقوبات.

وقالت بيلوسي في حديث لها بإحدى الفعاليات إنها تحدثت إلى بايدن هذا الصباح، وقد التزم كلاهما بـ"أننا لن ندخل".

وقالت بيلوسي "أود أن أقول، تحدثت مع الرئيس صباح اليوم، لن ندخل (إلى أوكرانيا)، لن يستفز بوتين العالم والناتو والباقين إلى حرب عالمية ثالثة. إذا كان ذلك هدفه، فلن ينجح. إذا كان هدفه تفريق الناتو، فقد فشل في ذلك. الناتو أكثر قوة من أي وقت مضى".