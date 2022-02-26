نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو جديد له في كييف بعد ساعات من نشره مقطعًا آخر ظهر فيه الى جانب عدد من زملائه من قادة البلاد نُشر على حساب تم التحقق منه لزيلينسكي، وفقًا للمنشور الذي يحمل عنوان "نحن هنا. نحن في كييف. نحن ندافع عن أوكرانيا ".

وشوهد زيلينسكي وهو يوثق الفيديو وسط مجموعة من قادة البلاد. وقال زيلينسكي "مساء الخير جميعاً. زعيم الفرقة موجود هنا (مشيرًا إلى يساره)، رئيس إدارة الرئيس موجود هنا، رئيس الوزراء (دينيس) شمايل موجود هنا، [مستشار رئيس مكتب الرئيس ميخايلو بودولياك هنا، الرئيس موجود هنا".