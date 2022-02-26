لحظة درامية.. أوكرانيون يتصدون بأجسادهم لدبابات روسية لوقف تقدمها

فيديو درامي من بخماش بأوكرانيا يظهر مواطنين أوكرانيين يقفون أمام الدبابات الروسية في محاولة لوقف تقدمهم. في الفيديو، يمكن رؤية الدبابات وهي تسير على الطرق في باخماش، على بعد ما يزيد قليلاً عن 110 أميال شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف.

أكدت CNN صحة وموقع الفيديو.

ثم يخطو رجل أمام دبابة ويقفز فوقها.

تستمر الدبابة في التدحرج للأمام حتى يقفز الرجل، ويضع يديه على الدبابة ويحاول إيقافها. تتوقف الدبابة فجأة، ويتحرك الرجل أمامها راكعًا أمامها لعرقلة مسارها.

تتوقف الدبابة للحظة أطول حيث يبدو أن المارة يسحبون الرجل إلى الجانب.

قبل أن ينقطع الفيديو، تنفث الدبابة سحابة سوداء من العادم، وتستمر في التحرك للأمام.