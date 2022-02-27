أظهر مقطع فيديو، تحققت منه CNN، تدمير رتل عسكري من ناقلات الجند المدرعة الروسية ومركبات أخرى للتدمير على أطراف العاصمة كييف.

يُظهر مقطع فيديو تم تصويره صباح الأحد الرتل الروسي يتحرك بسرعة عبر حي سكني (بوتشا) في الضواحي الغربية للمدينة.

بعد فترة وجيزة، تم تحديد الموقع الجغرافي للمجموعة الروسية على مقربة، لكن معظم المركبات تحطمت وبعضها انقلب على جوانبها. لا يوجد إشارة إلى وجود جنود روس.

في مقطع فيديو واحد، سُمع رجل يشتم بالأكرانية، ثم يقول "لقد جاءوا إلى أرضنا. أتمنى لكم جميعًا أن تحترقوا في جهنم".