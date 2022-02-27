الأمير هاري وميغان ماركل يعربان عن تضامنها مع الشعب الأوكراني

أعرب الأمير هاري وميغان ماركل عن دعمهما للشعب الأوكراني في ظل الهجوم الروسي، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز NAACP للصور.

تسلم الدوق وزوجته دوقة ساسكس ميغان جائزة الرئيس.

"قبل أن أبدأ، نود أن نعرب عن تقديرنا لشعب أوكرانيا الذي يحتاج بشكل عاجل إلى دعمنا المستمر كمجتمع عالمي. أعتقد أنه من الآمن أن أقول إنني من خلفية مختلفة تمامًا عن خلفية زوجتي الرائعة. ومع ذلك، جمعت حياتنا معًا لسبب ما. نحن نشارك في الالتزام بحياة الخدمة، ومسؤولية مواجهة الظلم والاعتقاد بأن أكثر الأشياء التي يتم تجاهلها هي الأكثر أهمية للاستماع إليها".