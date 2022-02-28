يُظهر فيديو مركبات روسية ثقيلة متضررة في شوارع خاركيف بأوكرانيا، ويكشف الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ، في هذا الفيديو، المخاطر التي يمكن أن تواجهها المركبات المدرعة في المعارك الحضرية.

وبحسب هيرتلينغ، فـ "عندما تكون لديك قوات مسلحة متنقلة تتجه نحو الشوارع حيث توجد مبانٍ وأشجار، يمكنك إخفاء هؤلاء الرجال (جنود المشاة) الذين يحملون أسلحة مضادة في تلك المواقع".

وأضاف أن "ما يحدث، ومعظم هذه المركبات التي قد تراها تعرضت للهجوم من الخلف... عندما تتسلل قوات مشاة خلفك بالأسلحة المضادة للدبابات، وتنتقي الدبابات وناقلات الأفراد، أو في إم بي كما يُطلق عليها، في شوارع المدينة، فمن السهل القيام بذلك نسبيًا".