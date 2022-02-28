بدأ مفاوضون من روسيا وأوكرانيا محادثات قرب الحدود مع بيلاروسيا، وهي الأولى منذ بدء الغزو الروسي، الخميس. وتتزامن المحادثات مع معارك محتدمة بين القوات الأوكرانية والروسية.

المحادثات هي الأولى منذ قرار الرئيس الروسي بغزو أوكرانيا الخميس الماضي.

تأتي المحادثات تزامنا مع احتدام القتال وسط مقاومة أوكرانية لتقدم القوات الروسية.

يضم الوفد الأوكراني العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، عدا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لا يعول مراقبون كثيرًا على نتائج ملموسة للمحادثات مع استمرار الهجوم.

قبل الاجتماع، طالبت أوكرانيا "بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية".