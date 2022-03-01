وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب هجوم بلاده على أوكرانيا بأنها "غير مشروعة"، مُعتبرًا لدى ظهوره في اتصال بالفيديو في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الاتحاد لا يحترم هذه الحقوق، بعدم تمكنه في المشاركة بنفسه في الجلسة.

"كنت آمل أنه بعد فجوة استمرت عامين، سأتمكن من المشاركة شخصيًا في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، فأنا مضطر لمخاطبتكم بالفيديو. والسبب في ذلك هو الإجراءات المشينة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لرفض احترام أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في حرية التنقل. لقد اختار أعضاء الاتحاد الأوروبي مسارًا أحاديًا للعقوبات غير المشروعة، مستخدمين إياها للتهرب من حوار مباشر وصادق وجهاً لوجه يتخوفونه بوضوح".