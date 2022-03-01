شرح المحلل العسكري في CNN، الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ، ما يمكن أن يحدث خلال الـ 48 ساعة المقبلة في إطار الصراع الروسي الأوكراني، والحلول التي يمكن أن يقوم بها الأوكرانيون للتصدي للهجوم الروسي.

وقال هيرتلنغ إنه قلق مما قد يحدث في "الساعات الـ48 إلى الـ48 المقبلة، لأن روسيا تحاول ضرب أهداف بعيدة المدى، وهي تجلب مدفعيات على قرب 20 ميلًا، والأوكرانيون لا يمكنهم استهدافها لأنها موضوعة خارج ساحات المعارك في خاركيف وكييف".

وأضاف المحلل العسكري "ولسوء الحظ فإننا نعرف طريقة الروس في الحرب، سيهاجمون بشكل شديد أهدافًا مدنية لأنهم لم ينجحوا أبدًا عندما هاجموا الجيش الأوكراني. لذا فإنهم سيشنون حملة ترهيب وحملة أرض محروقة".

وانتهى هيرتلنغ بقول "هذا ما يقلقني وهذا سبب أهمية تدمير بعض هذه الأهداف. ليس استهداف الإمدادات وإنما أنظمة الإطلاق نفسها. إذا كان لديك شحنة كبيرة من الذخيرة، دون نظام يطلقها، فلن تفيدك".