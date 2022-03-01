تحدث مذيع CNN، ماثيو تشانس، إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تواجه بلاده جولة جديدة من الهجمات المميتة من قبل القوات الروسية.

ووجه مراسل الشبكة سؤال "أرسلتم وفدكم للقاء الروس للحديث؟ هل نتج أي شيء جوهري من ذلك؟ هل هناك أي أمل في الوقت الذي يراقب فيه العالم الدبلوماسية؟".

وأجاب زيلينسكي بالقول "قرروا البدء في الحديث عن هذا الوضع... أولاً وقبل كل شيء، يجب على الجميع التوقف، التوقف عن القتال والذهاب إلى تلك النقاط، من حيث بدأ الأمر قبل 6 أيام".

وأضاف "إذا قمت بذلك، وإذا كان هذا الجانب جاهزًا، فهذا يعني أنهم مستعدون للسلام. إذا لم يكونوا مستعدين، فهذا يعني فقط أنك تضيع الوقت".